Im Einzelnen. Zum Vergleich für die folgenden Diagramme brauchen wir den weiter oben genannten Wert von 5,3 Prozent. Es ist der Anteil von Alkohol-Unfällen an allen Unfällen mit Toten oder Verletzten. Der Durchschnittswert für 2021 sozusagen. Sie werden sehen, wie sehr der Alkohol-Anteil in manchen Kategorien von diesen 5,3 Prozent abweicht. Zum Beispiel bei den Unfallarten. Auf freier Strecke ist dann nämlich schon mal bei 13,5 Prozent aller Unfälle Alkohol im Spiel. Auch Stauenden ("ruhender Verkehr") übersehen Alkoholisierte recht oft. Während sie beim Ein- und Abbiegen, also an Kreuzungen, offenbar weniger Probleme haben oder ganz besonders gut aufpassen.