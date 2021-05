Singen Vögel durch Verkehrslärm falsch?

Ursache dafür ist nach Ansicht der Forschenden der durch den Lärm entstehende chronische Stress. Welche Konsequenzen der fehlerhafte oder unvollständige Gesang für die Vögel hat, können die Wissenschaftler noch nicht abschließend sagen. "Aber wir vermuten, dass diese Lernfehler, sich fortsetzen, weil ja die Vögel in der nächsten Generation den Gesang neu lernen", erklärt Henrik Brumm. "Die Verhaltensbiologen nennen diesen Prozess kulturelle Evolution, weil die Tiere etwas ausbilden, was sie weitergeben, von einer Generation an die nächste. In diesem Fall der Gesang, der sich bei Stadt- und Landvögeln zunehmend auseinanderentwickeln kann."