Der Präsident der HRK, Prof. Peter-André Alt, wies in seiner Stellungnahme auf die Bedeutung dieser Angriffe hin: "Es sind natürlich Forschungsdaten, die relevant sind – das spielt eine wesentliche Rolle und zwar im breiten Spektrum von den Technikwissenschaften zu den Natur- und Lebenswissenschaften.“ Nicht selten seien auch Universitätsklinika davon betroffen, die hoch sensibel sind bis hinein in die Bereiche der Krankenversorgung, so Alt. „Wenn man also wirklich Böses ausrichten will, dann erreicht man das über diesen Weg und es ist zum anderen auch der Service-Betrieb der Administration; der Lehrbetrieb, der getroffen wird, wenn Netzwerke oder Server entsprechend gehackt werden."