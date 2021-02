Epigenetik Unsere Kindheitserfahrungen prägen das Hirn unserer Nachfahren

Das, was wir als Kind erleben, unter welchen Bedingungen wir aufwachsen, prägt uns für ein ganzes Leben. Eine neue Studie zeigt nun, dass wir unsere Erfahrungen sogar in die Köpfe unsere eigenen Kinder weitergeben. Sie beeinflussen schon in den ersten Lebensmonaten die neuronale Entwicklung unserer Nachfahren und hinterlassen nachweislich Spuren in deren Gehirn.