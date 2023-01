Wer dauerhaft Dinge vor sich her schiebt, beeinträchtigt damit auch seine Gesundheit. Das bestätigt eine aktuelle Längsschnittstudie aus Schweden. Die Forschenden der Sophiahemmet-Universität in Stockholm hatten dazu Daten von 3.525 Studierenden aus dem Großraum Stockholm und Örebro ausgewertet, die im Zeitraum von August 2019 bis Dezember 2021 zu jeweils drei Zeitpunkten dazu befragt wurden, wie sie an ihre Aufgaben herangehen und wie häufig sie die Erledigung aufschieben. Neun Monate später überprüfte das Forschungsteam, wie es den Befragten gesundheitlich ergangen war. Das Ergebnis: je höher die Teilnehmer ihre Neigung zum Verschieben bewerteten, desto stärker klagten sie auch über Beeinträchtigungen wie Depression, Angst, Stress, Schmerzen, schlechten Schlaf, aber auch über Antriebslosigkeit, Einsamkeit, wirtschaftliche Schwierigkeiten und allgemein ein schlechteres Wohlbefinden.