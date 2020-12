Influenza, Corona und Co. Gleiche Symptome - verschiedene Viren

Hauptinhalt

Die laufende Nase, trockener Husten, allgemeines Unwohlsein. Wer solche Symptome hat, fragt sich dieses Jahr: Ist es eine harmlose Erkältung oder das Coronavirus? Denn einige Symptome am Anfang der Infektion ähneln sich. Aber wieso äußern sich manche Virus-Infektionen überhaupt in so ähnlichen Symptomen - wenn die Viren gleichzeitig so unterschiedlich gefährlich sein können für den Körper?