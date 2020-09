Seien Sie verspielt - es lohnt sich!

Eine Gruppe sollte täglich abends darüber nachdenken, wie viele verspielte Verhaltensweisen sie gezeigt haben, so dass man sich das richtig vergegenwärtigt. In einer ähnlichen Ausprägung hat es die dritte Gruppe gemacht. Da ging es darum, dass wir drei Dinge aufschreiben sollen, an verspielten Tätigkeiten, die vorgenommen wurden. Bei der vierten Gruppe bestand eine Aufgabe darin, die eigene Verspieltheit im Alltag anzuwenden.