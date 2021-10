Das anhaltende Insektensterben der vergangenen Jahre bereitet nicht nur der Wissenschaft, sondern auch Politik und Gesellschaft zunehmend Sorgen. Umso wichtiger ist es deshalb zu verstehen, wodurch die Entwicklung genau beeinflusst wird. Was macht den Insekten also so große Probleme beim (Über-)Leben?

Forscherinnen und Forscher haben bereits mehrere mögliche Ursachen identifiziert. Auf der einen Seite sei die Landnutzung ein Problem – etwa weil die Landwirtschaft Monokulturen wie Mais oder Raps anbaut. Auf der anderen Seite sei aber auch die Klimakrise mit vermehrter Hitze und Trockenheit das Problem. Der Forschungsverbund LandKlif unter Leitung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg hat nun erstmals eine Studie vorgelegt, in der die Auswirkungen von Klima und Landnutzung auf Insekten getrennt wurden und so einen weiteren mutmaßlichen Schlüsselfaktor offenbart: die Verstädterung. Die Untersuchung ist im Fachmagazin Nature Communications publiziert worden.

Untersuchung an 179 Orten

Die Forschenden hatten festgestellt, dass bisherige Untersuchungen zum Insektensterben und ihre Befunde häufig Schwächen haben, erläutert Tierökologe Prof. Jörg Müller. Demnach wird unter anderem die Vielfalt der Insektenspezies unzureichend abgebildet und es würden meist nur kurze Zeiträume oder zu kleine Gebiete berücksichtigt, um ein umfassendes Bild zu bekommen.

Für das Sammeln der fliegenden, krabbelnden und springenden Insekten hat das Team sogenannte Malaise-Fallen benutzt. Das sind Zellfallen, in die die Insekten hereingeraten, gefangen und direkt konserviert werden. Alle 14 Tage leerten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Fallen, bestimmten anschließend die Biomasse der gefangenen Insekten und identifizierten die einzelnen Arten mit Hilfe von DNA-Sequenzierung.

Größter Unterschied zwischen naturnahen und städtischen Gebieten

Die Ergebnisse ihrer Analysen waren einigermaßen überraschend. Denn durch die Trennung von Klima und Landnutzung konnten die Forschenden auch sehen, welche direkten Wirkungen es gibt, sagt Jörg Müller. "Interessanterweise haben die Temperatur am Standort sowie die durchschnittliche Jahrestemperatur ausschließlich positive Auswirkungen auf die Biomasse und die Vielfalt der Insektenpopulationen." Die Form der Landnutzung dagegen wirke sich unterschiedlich auf Biomasse und Diversität aus, ergänzt der Forscher.

In dieser Studie konnten wir zum ersten Mal die Auswirkungen von Klima und Landnutzung auf Insekten in einer mitteleuropäischen Landschaft voneinander trennen. Prof. Dr. Jörg Müller, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Den größten Unterschied für die Anzahl der Insekten fand das Forschungsteam in seinen Untersuchungen zwischen naturnahen und städtischen Gegenden. Demnach war die Biomasse in der Stadt um 42 Prozent niedriger. Bei der Vielfalt der Arten hat dagegen die Landwirtschaft besonders schlecht abgeschnitten: Hier war die Insektenvielfalt um 29 Prozent geringer als in naturnahen Bereichen. "Von bedrohten Arten fanden wir in Agrarräumen sogar 56 Prozent weniger", sagt Johannes Uhler, Erstautor der Studie.

Mehr Natur in der Stadt

Für die Forschung zum Insektensterben und den Ursachen sei diese Erkenntnis über ein gegensätzliches Muster für Biomasse - also reiner Anzahl von Insekten - und Artenvielfalt ein Warnsignal, so das Forschungsteam. Man dürfe beim Insektenmonitoring künftig aus einem Rückgang der reinen Anzahl von Insekten nicht automatisch darauf schließen, dass dann auch die Artenvielfalt abgenommen hat und umgekehrt.

Es muss also gegen jedes dieser Probleme gezielt vorgegangen werden. Auf Grundlage ihrer neuen Erkenntnisse fordern die Forschenden deshalb in den Städten mehr Lebensräume für Insekten wie etwa Grünflächen zu schaffen, um die generelle Biomasse bzw. Anzahl von Insekten zu erhöhen. Auf der anderen Seite müssten Agrarumweltprogramme, um die Artenvielfalt zu verbessern, weiter ausgebaut und Wälder als geschützte Lebensräume gefördert werden.