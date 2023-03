"Auch, wenn man es ihr nicht immer und überall ansieht, aber der Ostsee geht es schlecht." Das sagt Meeresökologe Prof. Dr. Ulf Karsten von der Universität Rostock. Zu viele Nährstoffe gelangen ins Meer, sie verschlechtern die Wasserqualität. Ein natürlicher Nährstoff-Fresser sind Algen. "Der Blasentang und andere Algen haben die Fähigkeit, Nährstoffe aus der Ostsee herauszufiltern", sagt Karsten, der gemeinsam mit zwei Rostocker Kollegen ein neues Projekt koordiniert: "Klimafreundliche Offshore-Produktion von Algenbiomasse". Beteiligt sind auch die Universität in Kiel und das Kieler GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.

Erfolgreiche Kultivierung von Blasentang auf einem Ziegelstein in einer Freilandversuchsanlage des GEOMAR Kiel. So könnte die Algenart auch an Fundamenten von Windkraftanlagen wachsen. Bildrechte: Martin Wahl, GEOMAR Kiel Ziel ist nicht weniger, als eine Win-Win-Situation in Offshore-Windparks der Ostsee herzustellen: Oben produzieren die Windräder Strom, unten verbessern sie die Wasserqualität. Wobei "sie" natürlich nicht ganz richtig ist, denn nicht die Windräder selbst sollen das tun, sondern an ihren Fundamenten wachsende gezüchtete Algen, zum Beispiel der Blasentang.



Aktuell arbeitet die Forschungsgruppe an einer Pilotanlage in der Eckernförder Bucht bei Kiel. Dort werden Strukturen gebaut, die denen von Windkraft-Fundamenten ähneln. Auf denen wird dann der Blasentang (Fucus vesiculosus) gezüchtet. Je mehr, desto besser sagt Professor Karsten: "Nährstoffe gibt es auch in der Eckernförder Bucht mehr als genug. Ein ganzer Wald dieser Wasserpflanzen könnte der Bucht deshalb richtig gut tun, indem er reichlich Nährstoffe aufnimmt und so die Wasserqualität verbessert."

Windparks vor Rügen

Fernziel ist aber, den Blasentang etwa 200 Kilometer weiter östlich einzusetzen, an den Fundamenten der Windkraftanlagen, die es vor der Insel Rügen schon gibt und in verstärktem Maße noch geben wird. Mehr als 300 Windräder sind dort bereits in Betrieb oder in kurzfristiger Planung. Weitere werden bzw. müssen bis 2030 mit Sicherheit dazukommen, denn deutsche Offshore-Anlagen sollen dann laut Zielen der Bundesregierung mehr als dreimal so viel Strom produzieren wie heute, und nicht alles wird die Nordsee abdecken können.