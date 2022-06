In Thüringen hatte die CDU zuletzt vorgeschlagen, Flächen entlang der Autobahnen für Windräder zu nutzen – laut Ministerpräsident Ramelow ist das planungsrechtlich nicht möglich. Gegenüber MDR Thüringen schlug er aber eine interessante Kompromisslösung vor: vertikale Windkraftanlagen. Sie sind mit um die zehn Meter Höhe meist deutlich kleiner und nicht so wuchtig wie normale Windkraftanlagen – deshalb könnten sie auch an Orten aufgestellt werden, an denen klassische Windkraftanlagen nicht erlaubt sind. Aber funktioniert das?