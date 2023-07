Wie funktioniert Viagra? Sildenafil, der Wirkstoff in Viagra, war ursprünglich zur Behandlung von Bluthochdruck und Angina Pectoris gedacht, hatte dann aber unerwartete Nebenwirkungen auf die Erektion. Sildenafil ist ein sogenannter PDE-5-Hemmer, der den Abbau des Botenstoffes cGMP verzögert. Dieser ist dafür verantwortlich, dass sich die glatte Muskulatur rund um die Blutgefäße im Penis entspannt. Dadurch gelangt das Blut besser an die Schwellkörper und der Penis erigiert. Gleichzeitig wird an anderer Stelle das Abfließen des Blutes verhindert.



Wichtig ist dabei: Viagra ermöglicht zwar eine längere und härtere Erektion, aber ohne vorherige sexuelle Erregung kommt der Prozess nicht in Gang. Die Pille ist also kein Aphrodisiakum.