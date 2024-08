So war es glücklicherweise auch im Juni, als eine 55-Jährige mit offener Wunde und Vorerkrankung nach dem Waten durchs Wasser schnell behandelt werden konnte. Der Fall ereignete sich noch vor Start des offiziellen Wochenberichts des Landesamts für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern. Und legt nahe, dass der Klimawandel den Behörden davonrennt.

Der hat in den vergangenen Monaten für eine neue Dimension an Gewässertemperaturen gesorgt. Nicht nur der Nordatlantik ist überhitzt, sondern auch die von ihm gespeisten Nebenmeere Nord- und Ostsee, die zudem auch nicht sonderlich tief sind. Die Urlaubsgewässer der Deutschen sind also warm wie nie, die Ostsee hat schon Mitte Juni stellenweise 18 Grad erreicht. Um es mit den jüngsten Worten eines Jörg Kachelmann zu sagen: Die Situation ist grotesk. Die neuen Wärmeverhältnisse wirken nicht nur einladend für Mimosen in Badehosen, sondern auch für Vibrionen als ein tendenziell neues Risiko.

Niedriger Salzgehalt der Ostsee liefert gute Bedingungen für Vibrionen

Für die Ausbreitung benötigen sie aber nicht nur Wärme, sondern auch das Mischwasser in der Nähe von Flussmündungen oder eben das Brackwasser der Ostsee mit niedrigem Salzgehalt. "Wenn er zu hoch ist, dann wird man von diesem Organismus dort nicht infiziert werden", so die Entwarnung von Matthias Labrenz. Wer also ganz sicher sein möchte, sollte einen Badeurlaub an salzigeren Orten in Erwägung ziehen. Etwa in Sankt Peter-Ording, am Stand von Amrum und sonstwo an der Nordseeküste. Oder halt gleich ans sehr salzige Mittelmeer fahren.

Forschung zu Vorhersage und Dezimierung von Vibrionen

Matthias Labrenz und Team arbeiten aber auch daran, die Ferien für all jene sorgenfreier zu gestalten, die die deutsche Nordostküste nicht missen wollen. Im Rahmen des Forschungsprojekts BaltVib werden Erkenntnisse gesammelt, die dazu beitragen sollen, Vibrionen besser vorhersagbar zu machen oder ihren Bestand zu dezimieren, etwa durch Seegraswiesen oder Muschelbänke. So fand das Team bereits heraus, dass nicht nur Salzgehalt und Temperatur im Zusammenhang mit dem Vorkommen von Vibrionen stehen, sondern auch Algenblüten für das Auftreten der Art Vibrio vulnificus eine bedeutende Rolle spielen. Dieses Wissen könne für Vorhersagen genutzt werden, so Labrenz.