Komet, Asteroid – was is der Unterschied?

Zunächst einmal eine kurze Fallunterscheidung. Ein Asteroid ist ein Himmelskörper, der aus Gestein und Metallen besteht und überwiegend aus dem Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars stammt. Dagegen sind Kometen Brocken aus Stein, Eis und gefrorenen Gasen, die von weiter draußen aus dem äußeren Sonnensystem kommen. Wenn sie in Sonnennähe sind, setzen sich ihre gefrorenen Bestandteile frei und es entsteht der bekannte Schweif. Der hat noch einen anderen Effekt. Denn wenn die Erde so einen Schweif oder dessen Überreste durchquert, kann man am Himmel Sternschnuppen erkennen.

Wenn eines dieser Objekte, egal ob Asteroid oder Komet, in die Erdatmosphäre eindringt, dann nennt man ihn Meteor. Manche verglühen komplett. Andere oder nur Teile eines Meteors treffen jedoch die Erde und werden dann Meteoriten genannt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass man einen Planetenkiller übersieht?

Dass ein Asteroid oder Komet dieser Größe tatsächlich unerkannt die Erde trifft, ist sehr unwahrscheinlich, erklärt Koschny. Denn der Kosmos wird gut überwacht und ein so großer Brocken von fünf oder zehn Kilometern Durchmesser würde da nicht durchrutschen. "Im Moment werden durchschnittlich jede Nacht etwa fünf bis sieben von diesen 'Near Earth Objects', oder erdnahen Asteroiden entdeckt. Die Großen sind so wie etwa die Dinosaurierkiller. Damit haben wir keine Probleme." Die Illustration zeight, wie ein Asteroid sich der Erde nähert. Bildrechte: imago/Science Photo Library

Wenn ein Objekt durch ein Überwachungsprogramm der NASA entdeckt wird, wird seine Flugbahn genau berechnet und kontinuierlich beobachtet. Dennoch gibt es noch sehr viele solcher Objekte zu entdecken, ergänzt Koschny. Besonders die kleineren Objekte, die "wenige Meter, – zehn oder 100 Meter groß" sind, von denen gibt es "noch viele zu finden."

Wie kann man sich vor dem Einschlag eines Meteoriten schützen?

Wenn dann doch ein Asteroid auf die Erde zu rast, kommt es auf seine Größe an. Bei Objekten, die kleiner als 50 Meter sind, würde man nichts unternehmen. "Da müsste man evakuieren. Wir reden dann mit Katastrophenschutzbehörden und so weiter. Größer als 50 Meter: Wenn ich Asteroiden ablenken will, gibt es verschiedene Techniken", erzählt Koschny.

In Don’t Look Up scheitern die Versuche, den Kometen zu bombardieren oder abzulenken (schon beim Start) oder zu sprengen (im Weltall). Wie realistisch der Erfolg eines solchen Einsatzes ist, wisse man bei den Raumfahrtbehörden nicht, da alle bisherigen nuklearen Einsätze unter militärischer Geheimhaltung stehen. Dennoch gibt es Leute, die einem solchen Einsatz zuversichtlich gegenüberstehen, so Koschny und holt aus: "Wir hören auf Konferenzen Leuten zu, die sich seit 30 Jahren damit beschäftigen. Die wissen mehr als wir. Die sagen, macht euch keine Sorgen. Das würden wir hinkriegen."