Wie der Impfstoff von Novavax enthält auch VidPrevtyn künstlich hergestellte Spikeproteine, also die Eiweiße, mit denen das Sars-CoV-2 an die menschlichen Zellen andockt. Diese Proteine werden mit einem Wirkungsverstärker (Adjuvans) gespritzt. So wird das Immunsystem stimuliert, Antikörper und T-Zellen gegen das Spikeprotein herzustellen, die bei einer Infektion dann gegen das echte Virus wirken.

Die Booster-Version "VidPrevtyn Beta" enthält sowohl Spikeproteine des ursprünglichen Virus-Wildtyps als auch der Beta-Variante B.1.351. Bei den klinischen Tests steckten sich in der Gruppe, die nur ein Placebo erhalten hatte, 64,7 Prozent mehr Personen mit Covid-19 an als in der Gruppe der Geimpften. Gegen Omikron habe der Schutz sogar 72 Prozent betragen, so die Hersteller in einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Prüfung.