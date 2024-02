Ordentlich schaffen bei ordentlich Freizeit – und zwar unter wissenschaftlicher Aufsicht: 45 Unternehmen aus Deutschland führen im Rahmen eines Pilotprojekts die Vier-Tage-Woche ein, die meisten von ihnen am heutigen 5. Februar. Für ein halbes Jahr sollen Beschäftigte versuchsweise nach dem 100-80-100-Prinzip arbeiten. Das steht für hundert Prozent Leistung bei achtzig Prozent Arbeitszeit und hundert Prozent Bezahlung. Hinter dem Projekt steht die Unternehmensberatung Intraprenör, es wird durch Forschende der Uni Münster wissenschaftlich begleitet.

Im September sagte dazu Julia Backmann, die in Münster den Lehrstuhl für Transformation in der Arbeitswelt innehat, gegenüber MDR WISSEN: "Aktuell gibt es nur begrenzte wissenschaftliche Studien zur Umsetzung des Modells außerhalb der typischen Bürojobs." Das Experiment könnte hier Licht ins Dunkel bringen, was die spezifischen Herausforderungen und potenziellen Lösungen betreffe, "und uns zeigen, ob es Berufsfelder gibt, für die das Modell ungeeignet ist."