Am Donnerstagmorgen gab das Robert Koch-Institut bekannt, dass Deutschland zum ersten Mal in der Pandemie die Marke von 50.000 Neuinfektionen an einem Tag überschritten hat. Trotz einer Impfquote von über 67 Prozent verbreitet sich Sars-Coronavirus-2 – vor allem wegen der hochansteckenden Delta-Variante – wieder exponentiell. Der sogenannte R-Wert liegt aktuell bei 1,16, in den vergangenen sieben Tagen hat also jeder Infizierte im Schnitt 1,16 weitere Menschen angesteckt. Wie kann Deutschland dieses Wachstum stoppen und die Lage wieder in den Griff bekommen? Vier prominente Expertinnen und Experten für das Thema sind sich stellvertretend für viele Wissenschaftler einig: Der einzige Weg aus der Krise ist eine rasche Immunisierung.