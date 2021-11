Die Menge an viraler RNA lässt offenbar Rückschlüsse auf die Sterblichkeit von Corona-Patienten zu. Diese Erkenntnis gewannen Forschende der Universität Montréal bei Untersuchungen an 279 Corona-Patienten. Die Forschenden sehen die daraus entstandene Studie als einen Beitrag zur besseren Behandlung von Covid-19.

"Unsere Berechnungen zeigen: Anhand der Menge der RNA lassen sich Vorhersagen über die Sterblichkeit für bis zu 60 Tage nach Eintreten der Symptome treffen", sagte Dr. Daniel Kaufmann, Mediziner an der Universität Montréal und Leiter der Studie. Obwohl Ärzte immer mehr darüber wissen, wie sie mit den Symptomen der Krankheit umgehen, also wie sie in welchem Stadium der Krankheit zu handeln haben, besteht dennoch immer noch Unsicherheit darüber, welche Patienten einem großen Risiko ausgesetzt sind, die Erkrankung nicht zu überleben.

Drei Parameter wurden untersucht

Um Krankheiten wie Covid-19 zu therapieren, antizipieren Ärzte den Krankheitsverlauf. Der Verlauf entscheidet über die Behandlung. Die Sterblichkeit ist dabei ein mögliches Szenario. Dazu untersuchte das Team Personen, die mit unterschiedlichem Schweregrad an Covid-19 erkrankt waren auf drei Parameter: Entzündungswerte, die Menge an Antikörpern im Blut und die Menge an viraler RNA.

"Unter allen von uns untersuchten Biomarkern haben wir gezeigt, dass die Menge an viraler RNA im Blut direkt mit der Sterblichkeit zusammenhängt", erklärte Studien-Co-Autorin Elsa Brunet-Ratnasingham, Immunologin im Team von Daniel Kaufmann. Weitere Werte waren nicht nötig. Daraus entwickelten die Forschenden ein statistisches Modell, das sie anschließend an zwei unabhängigen Kohorten infizierter Patienten aus zwei Krankenhäusern in Montreal erfolgreich überprüften.

Anwendung in Kliniken?