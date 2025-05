Mit begehrten Metallen kennen sie sich aus in Freiberg, am Fuße des Erzgebirges. Die Stadt hat eine jahrhundertelange Tradition im Bergbau. Die Suche nach Erzen im Erdinneren treibt die Menschen hier an: sei es in den Minen selbst, in metallverarbeitenden Betrieben oder in der ältesten Hochschule für Bergbau der Welt.

Biologin Franziska Lederer knüpft an diese Tradition an, denn auch sie will wertvolle Rohstoffe gewinnen. Ihr Ausgangsmaterial lagert aber nicht unter Tage, sondern in den Alltagsgegenständen, die uns umgeben: Smartphones und Energiesparlampen sind ihre Minen. Ihr Werkzeug kein Bohrhammer oder Fäustel, sondern eine Angel – eine Bio-Angel. Bildrechte: MDR

Zukunftsforschung: Viren gegen Elektroschrott

Wer ihre Forschung verstehen will, muss in die Unterwelt der Bakterien und Viren hinabsteigen. Es gibt Viren, die nur Bakterien befallen: Bakteriophagen. Sie zählen zu den häufigsten "Lebewesen" überhaupt auf der Erde. Wie ein Schlüssel öffnen Bestandteile der Viren ein Schloss in das Innere der Bakterien und zwingen sie, die viruseigene DNA zu vermehren. Schlüssel-Schloss – ein universelles Prinzip in der Welt der Moleküle.

Franziska Lederer vom Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie hat entdeckt, dass das auch für Viren und Metalle gilt: Bausteine der Bakteriophagen können nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip auch Metalle aufschließen: "Meine Forschungsarbeit ist die Suche nach Biomolekülen, die seltene Erden binden", erklärt die Wissenschaftlerin. Ein im übrigen völlig harmloses Unterfangen, weil die Viren nicht mit Menschen interagieren können.

Schlüsseldienst im Nanobereich

Die gesuchten Biomoleküle sind Eiweißbruchstücke der Viren, die in Interaktion mit der Oberfläche von seltenen Erden treten können. Über biotechnologische Prozesse sucht die Forscherin mit ihrem Team die passenden Proteine für ihr Zielmaterial. "Der erste Schritt ist immer, dass wir Viren-Bibliotheken auf das saubere Material loslassen", führt Lederer weiter aus. Von abertausend verschiedenen Viren gehen nur ganz wenige eine Verbindung ein. Diese passenden Schlüssel werden dann mehrmals auf das Material losgelassen, um nach einigen Durchläufen die effektivsten Viren-Bruchstücke gefunden zu haben. Nun kann sie die Proteine im Bioreaktor züchten und im nächsten Schritt mehr von den gewünschten Materialien gewinnen.

Das Verfahren dahinter heißt "Phagen-Display" und wurde 1985 vom amerikanischen Chemiker George Smith entwickelt. Er hat 2018 dafür den Nobelpreis für Chemie gewonnen. Genutzt wird es hauptsächlich in der Medizin, um mit Biomolekülen Antikörper zu finden und zu produzieren.

Bildrechte: MDR

Vom Schlüssel zur Angel

In einem zweiten Schritt hat die Forscherin die Biomoleküle an kleinen Magneten befestigt: Dieses magnetische Upgrade sorgt dafür, dass sie aus einem Gemisch von unterschiedlichen Partikeln ihr Zielmaterial sauber herausfiltern kann. In der Regel sind Edelmetalle oder seltene Erden in einem Materialien-Mix gebunden und schwer zugänglich. Franziska Leder kann sie mit ihrer magnetisch aufgeladenen Angel mit Biomolekülen einfach herausfischen. Der Teich, in dem sie fischt, ist das Leuchtpulver aus Energiesparlampen.

Seltene Erden landen im Sondermüll

Blaues, grünes, rotes Pulver: je nachdem, wie man die drei Sorten mischt, erhält man warmes oder kaltes Licht aus der Energiesparlampe. Eigentlich sind diese Lampen hierzulande ein Auslaufmodell. Ihr Verkauf ist mittlerweile verboten – vor allem, weil sie Quecksilber enthalten. Bis 2020 sind allerdings 25.000 Tonnen in der Europäischen Union bei Wertstoffhöfen und Recyclern angefallen. Für die nächsten 15 bis 20 Jahre rechnen Experten mit weiteren 200 Tonnen pro Jahr.

Bildrechte: MDR

Im Leuchtpulver der Sparlampen stecken seltene Erden: sie heißen Cer, Terbium oder Lanthan und sind Schlüsselrohstoffe nicht nur für Energiesparlampen, sondern auch für digitale Technologien und die Energiewende. Auch in Geldscheinen sind sie zu finden, weil sie als Echtheitsmarker dienen. Doch das Pulver landet bislang ungenutzt als Sondermüll auf Deponien und die seltenen Erden beziehen wir aus weiter Ferne:

"Der Großteil der seltenen Erden, etwa 90%, wird aus China geliefert. Damit haben sie das Monopol und können deshalb auch politisch Druck auf Europa und die USA ausüben", erklärt die Wissenschaftlerin. Die EU will ihre Abhängigkeit verringern und verpflichtet Hersteller künftig, auch Recycling-Material zu verwenden. Bis 2030 sollen 25 Prozent der strategischen Rohstoffe aus dem heimischen Recycling stammen. Und hier kommt Lederers Forschung ins Spiel und auf den Markt.

Urbane Mine in der Energiesparlampe

Bergbau gehört mit zu den umweltschädlichsten Aktivitäten, die der Mensch auf der Erde so betreibt. Der Abbau von Seltenen Erden ist da keine Ausnahme: "Die Minen in China enthalten etwa sechs Prozent seltene Erden und es braucht 200 zum Teil sehr umweltschädliche Schritte, um sie aus den Bergwerken zu gewinnen. Unser Material aus den Energiesparlampen hat 20 Prozent seltene Erden und wir brauchen nur vier Arbeitsschritte", sagt die Wissenschaftlerin.

Bio-Angel steht kurz vor der Marktreife

Nach 10 Jahren Forschungsarbeit und sieben Jahren als Leiterin einer Nachwuchsgruppe befindet sich Lederer mit ihrem Verfahren mittlerweile kurz vor der Anwendung, in der so genannten "Validierungsphase". Von mehreren europäischen Recycling-Unternehmen hat sie kiloweise Leuchtpulver aus den Lampen erhalten, um es aufzubereiten. Mit ihrem Team hat sie einen Prototypen gebaut, um diese Mengen bearbeiten zu können: "Am Ende dieser Validierungsphase steht der Bau einer Pilotanlage, die dann auf dem Gelände eines Unternehmens stehen wird. Wir sind also mit einem Fuß noch im Labor, mit dem anderen Fuß schon dort, wo das Material aufbereitet werden soll," so die Wissenschaftlerin.