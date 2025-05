Mit begehrten Metallen kennen sie sich aus in Freiberg, am Fuße des Erzgebirges. Die Stadt hat eine jahrhundertelange Tradition im Bergbau. Die Suche nach Erzen im Erdinneren treibt die Menschen hier an: sei es in den Minen selbst, in metallverarbeitenden Betrieben oder in der ältesten Hochschule für Bergbau der Welt.

Biologin Franziska Lederer knüpft an diese Tradition an, denn auch sie will wertvolle Rohstoffe gewinnen. Ihr Ausgangsmaterial lagert aber nicht unter Tage, sondern in den Alltagsgegenständen, die uns umgeben: Smartphones und Energiesparlampen sind ihre Minen. Ihr Werkzeug kein Bohrhammer oder Fäustel, sondern eine Angel – eine Bio-Angel. Bildrechte: MDR

Zukunftsforschung: Viren gegen Elektroschrott

Wer ihre Forschung verstehen will, muss in die Unterwelt der Bakterien und Viren hinabsteigen. Es gibt Viren, die nur Bakterien befallen: Bakteriophagen. Sie zählen zu den häufigsten "Lebewesen" überhaupt auf der Erde. Wie ein Schlüssel öffnen Bestandteile der Viren ein Schloss in das Innere der Bakterien und zwingen sie, die viruseigene DNA zu vermehren. Schlüssel-Schloss – ein universelles Prinzip in der Welt der Moleküle.

Franziska Lederer vom Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie hat entdeckt, dass das auch für Viren und Metalle gilt: Bausteine der Bakteriophagen können nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip auch Metalle aufschließen: "Meine Forschungsarbeit ist die Suche nach Biomolekülen, die seltene Erden binden", erklärt die Wissenschaftlerin. Ein im übrigen völlig harmloses Unterfangen, weil die Viren nicht mit Menschen interagieren können.

Schlüsseldienst im Nanobereich