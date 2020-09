Schädliche Pilze sind ein enormes Problem für die Landwirtschaft. Laut chinesischen Forschern verursachen sie 80 Prozent aller Krankheiten von Nutzpflanzen. Jährlich würde so ein Drittel potenzieller Lebensmittel vernichtet, schreiben die Wissenschaftler in einer neuen Studie. Das Team um Daohong Jiang von der agrarwissenschaftlichen Hochschule Huazhong in China, hat nun möglicherweise eine neue, bahnbrechende Methode entdeckt, wie aus dem Schäd- ein Nützling werden könnte: Ein Virus, das einen für Raps extrem schädlichen Pilz in einen Symbionten verwandelt, der die Pflanze sogar stärkt und größer macht.