In der dunklen Jahreszeit ist es schwer genug Sonne für unseren Vitamin-D-Haushalt zu tanken. Denn dafür müsste man in den Süden reisen. Ersatz versprechen Pillen, allerdings sind die mit Vorsicht und nach ärztlicher Absprache einzunehmen, damit es nicht zu Überdosierungen kommt. Dass das tatsächlich vorkommt, bestätigt die Giftnotrufzentrale im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur. 2022 wurden dort 162 Anrufe wegen Vitamin-D-Überdosierungen gezählt, 31 mehr als im Jahr zuvor. Das Robert Koch-Institut warnt daher: "Bei einer übermäßig hohen Einnahme von Vitamin D entstehen im Körper erhöhte Kalziumspiegel (Hyperkalzämie), die akut zu Übelkeit, Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfen, Erbrechen oder in schweren Fällen zu Nierenschädigung, Herzrhythmusstörungen, Bewusstlosigkeit und Tod führen können. Da Vitamin D im Körper gespeichert werden kann, ist neben einer akuten auch eine schleichende Überdosierung möglich."