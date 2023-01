Wer im und am Vogelhaus im Garten oder an Meisenknödeln weniger Vögel als sonst sieht, muss das aber nicht als schlimmes Zeichen werten: Es kann auch sein, dass Meisen, Spatzen, Diestelfink oder Amseln einfach in diesem Winter genug Futter finden. "Die milden Temperaturen bescheren unseren Wintervögeln eine entspanntere Nahrungssuche. Ohne Frost und Schnee finden sie ihr Futter leichter in der Natur – daher werden wir wahrscheinlich weniger Besucher und Arten an den Futterstellen zählen. Das haben wir bereits früher in milden Wintern beobachten können", weiß Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Und er verweist auf das reichhaltige Futterangebot aus der Natur: 2022 war aus biologischer Sicht ein gutes Mastjahr. Als Mastjahre werden Jahre bezeichnet, in denen Pflanzen und Bäume besonders viele Früchte hervorbringen. Dadurch sind weniger Vögel auf zusätzliches, vom Menschen bereit gestelltes Futter angewiesen.