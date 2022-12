Wer also viele Vögel zählen will Anfang Januar, zur Stunde der Wintervögel, zu der der Nabu aufruft, sucht sich am besten Plätze in der Natur, die Vögeln von sich aus Nahrung bieten. Tja, nur welche eigentlich, was fressen denn die Herrschaften so alles? Außer der Vogelbeere ist auch der eingrifflige Weißdorn ein wahrer Vogelbetörer, immerhin 32 Arten knuspern hier die Beeren weg, beim Wildapfel immerhin noch 19. Für den Fall, dass man zwar viele Pflanzen in der Natur vom Sehen kennt, aber mit ihren Namen nichts anfangen kann, haben wir hier die natürlichen Winter-Vogelfutter-Quellen zum Durchblättern zusammengestellt.