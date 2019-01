Und es wird eine spannende Zählung: Wie haben sich der Dürresommer 2018 und der milde Herbst/Winter auf die Vogelwelt ausgewirkt? Wird 2019 ein stummer Frühling, oder zwitschern 2019 mehr Spatzen oder Amseln als in den Vorjahren durch Gärten und Parks? "Bisher können wir mangels Daten nur spekulieren, wie sich die Dürre auf die Vogelwelt ausgewirkt hat", so Nabu-Geschäftsführer Leif Miller. Durch den warmen Sommer trügen wilde Bäume und Sträucher aber auch besonders viele Früchte. "Die Wintervögel finden also einen reich gedeckten Tisch vor."