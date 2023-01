Mastjahr und warmer Winter

2022 war ein Mastjahr, die Bäume trugen genug Früchte, und die bis auf wenige Tage für den Winter zu hohen Temperaturen sorgen auch nicht gerade dafür, dass die Vögel unsere Futterstellen ausgiebig besuchen. Einige typische Wintergäste wie der oben schon erwähnte Bergfink sind bei diesen Temperaturen gar nicht erst aus Nord- oder Osteuropa zu uns gezogen. Beim großen Zähl-Appell des Nabu, der "Stunde der Wintervögel", sind sie also nicht angetreten. Das macht sich in den Ergebnissen bemerkbar. Nur 33,4 Vögel wurden pro Garten, Park oder Futterstelle gemeldet, 2022 waren es 35,5. "Der Eichelhäher wurde mit im durchschnittlich 0,35 Exemplaren pro Garten so selten gesichtet wie noch nie bei der Stunde der Wintervögel", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Nabu. Das ist nur halb so oft wie in den Jahren zuvor.

Müssen wir uns Sorgen machen? "Es ist zunächst einmal nicht problematisch, wenn weniger Vögel in die Gärten kommen", so Miller mit Blick auf das Mastjahr. Allerdings gebe es Mastjahre in immer kürzeren Abständen. Vermutliche Ursache ist die Klimakrise, die für immer schneller steigende Temperaturen sorgt, wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Jahresbilanz für 2022 gerade bestätigt hat. "Das kann die Bäume auszehren und so auf lange Sicht auch zum Problem für unsere Vogelbestände werden", warnt der NABU-Bundesgeschäftsführer.

Zahlen bitte: Welcher Vogel ist die Nummer eins?

Ganz oben auf der Rangliste, die 99.000 Enthusiasten im Regen des ersten Januar-Wochenendes mit ihren Zahlen füllten, hat sich nichts verändert.

Auf den ersten drei Plätzen liegen wie im vergangenen Jahr Haussperling, Kohlmeise und Blaumeise. Es folgen Amsel, Feldsperling, Elster und Buchfink.

Regionale Tendenzen: Auch in Mitteldeutschland führt der Hausspatz