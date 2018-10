Doch auf viele Vögel ist noch Verlass, nämlich die Insektenfresser. Die müssen in den Süden. Auffallend beim Zug sind vor allem die Vögel, die in Formation fliegen und die wir deshalb sehr gut beobachten können: Gänse, Kraniche, Enten, Schwalben, Stare. Viele fliegen aber alleine und nachts, vor allem Singvögel - und die bemerken wir dadurch kaum. Aber wie finden all diese Vögel eigentlich ihren Weg? Richtung Süden orientieren sie sich vor allem an Gewässern, erklärt Dörfler, denn da gibt es Futter und relativ naturbelassene Rastplätze.