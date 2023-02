Elke Reinking sieht in den jetzt festgestellten Mutationen zunächst nur einen Hinweis auf eine Anpassung des Virus an Nerze. Die Bedingungen in dem Betrieb seien zudem förderlich gewesen. "In Nerzfarmen werden die Tiere in hoher Zahl auf engem Raum gehalten, was Infektionsgeschehen bei diesen empfänglichen Säugetieren begünstigt."