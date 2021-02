Virus-Übertragung Wie gefährlich ist die Vogelgrippe H5N8 für Menschen?

Am Wochenende ging die Meldung durch die Medien: "Vogelgrippe H5N8 erstmals auf Menschen übertragen". Bei mehreren Mitarbeitern einer russischen Geflügelfarm wurde das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Eine Nachricht, die in Zeiten einer weltweiten Pandemie ziemlich verunsichern kann. Macht sie doch Angst, dass nach Corona schon die nächste Pandemie vor der Tür steht. So schlimm ist es aber nicht.