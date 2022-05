Bestes Ausflugswetter und der Wegfall der Corona-Beschränkungen – die "Stunde der Gartenvögel" des Nabu hatte in diesem Jahr harte Konkurrenz. Und das zeigt sich an den Zahlen. Waren 2021 über 140.000 Vogelfreunde dabei, so sind es in diesem Jahr erst gut 35.000 (Stand 16.05.), die am vergangenen Wochenende eine Stunde lang die Vögel in Gärten und Parks gezählt haben. Trotz möglicher Nachmeldung bis zum 23. Mai werden die Teilnehmerzahlen vom Vorjahr (genau waren es 141.620 Menschen) also voraussichtlich deutlich gerissen.