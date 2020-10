Der 31. Oktober ist Reformationstag und zugleich der Tag vor Allerheiligen, einem Feiertag, den die Katholiken am 1. November begehen. Der Abend davor heißt auf Englisch "all hallows eve", im amerikanischen abgekürzt mit "Halloween". Als Verkleidungsfest wird der Tag seit einigen Jahren auch in Europa immer beliebter. Und auch wenn aufgrund von Corona in diesem Jahr all zu bunte Partys und kindliche Klingentouren ausfallen müssen, so dürfen sich die Freundinnen und Freund der Gruselspäße doch über die zum Anlass passende, stimmungsvolle Beleuchtung des Nachthimmels freuen: Am Samstag ist zum zweiten Mal in diesem Monat Vollmond, ein Ereignis, dass in populärwissenschaftlichen Astronomie-Kalendern den Namen "Blue Moon" bekommen hat.