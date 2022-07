Diesen Monat erwartet uns ein ganz besonderes Spektakel der Natur. Wer am Mittwoch, dem 13. Juli, in den Himmel schaut, wird einen auffallend großen und hellen Super-Vollmond sehen. Die Besonderheit an diesem Abend ist, dass dieser Vollmond gleichzeitig mit dem Perigäum eintritt. In seiner elliptischen Umlaufbahn befindet er sich zu diesem Zeitpunkt also an dem erdnahsten Punkt für das Jahr 2022. Dadurch erscheint er um sieben Prozent größer und rund 14 Prozent heller als in der kleinsten Vollmond-Variante.