Gleich nach dem Sonnenuntergang in Mitteldeutschland (je nach Ort zwischen 21:15 und 21:30 Uhr) konnten Interessierte den Super-Vollmond am Mittwoch den 13.07. kurz nach 22 Uhr im Südosten aufgehen sehen. Das war gut anderthalb Stunden nach der exakten Vollmondzeit, also dem Punkt, an dem Sonne und Mond sich direkt gegenüberstehen. Seinen Zenit erreichte er um 01:30 Uhr. Wer da noch wach war, konnte ihn also an der höchsten Stelle bestaunen, bevor er um ca. fünf Uhr im Südwesten wieder unterging. Leider spielet das Wetter nicht überall mit. Aber auch in Mitteldeutschland gab es immer wieder Wolkenlücken. Nach dem heißen Tag mit 30 Grad war es zudem eine laue Nacht. Und da der Mond nur einen flachen Bogen über den Horizont beschrieb, konnte man ihn in Augenhöhe betrachten. Auch in den kommenden Nächten wird der abnehmende Mond immer noch hell im Süden über dem Horizont leuchten.