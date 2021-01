Dieser Wurm pflanzt sich außerhalb des Körpers fort. Der Mond bestimmt den Zeitpunkt, wann Palolowürmer ihre Samen und Eier zur Befruchtung an die Meeresoberfläche treiben lassen Bildrechte: imago/blickwinkel

Am bekanntesten ist vielleicht der atlantische Feuerwurm, der Palolowurm aus dem Pazifik. Der entwickelt einmal im Jahr im letzten Segment seines Körpers eine Art Fortpflanzungsfabrik, in der Samen oder Eier reifen. Einmal im Jahr trennt sich der Teil ab und schwebt an die Meeresoberfläche. Das passiert immer im Oktober oder November während einer bestimmten Mondphase.