Die Fachleute des Centre for the Study of Existential Risk (CSER) der University of Cambridge und der University of Birmingham sind ernsthaft besorgt. Sie fürchten, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein Vulkan ausbrechen könnte, der das Leben auf dem ganzen Planeten beeinflussen wird – ein Super-Vulkan der Stufe 7, der zweithöchsten Stufe auf dem sogenannten Vulkanexplosivitätsindex. So ein massiver Ausbruch hätte Auswirkungen auf das Klima, die Lebensmittelproduktion und die globalen Lieferketten, schreiben sie in einem Kommentar im Fachmagazin Nature. Und die Menschheit sei auf so ein Ereignis "kläglich unzureichend vorbereitet".

Die Forschenden sagen, dass es ein "weit verbreitetes Missverständnis" gäbe, dass die Risiken großer Vulkanausbrüche gering seien. Deshalb mangele es an staatlichen Investitionen in die Überwachung und Vorbereitung auf potenzielle Vulkankatastrophen. Das sei "rücksichtslos". Sie fordern deshalb, dass Maßnahmen zum Schutz vor vulkanischer Verwüstung getroffen werden sollten – von besserer Überwachung, über öffentliche Aufklärung bis hin zur Manipulation von Magma.

Ausbruchsrisiko liegt bei 1 zu 6

Aber woher wissen die Fachleute, dass das Risiko eines Super-Vulkan-Ausbruchs hoch ist? "Daten, die aus Eisbohrkernen über die Häufigkeit von Eruptionen in der Tiefe gesammelt wurden, deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Explosion der Stärke 7 in den nächsten hundert Jahren eins zu sechs beträgt", sagt die CSER-Forscherin Lara Mani. "Das ist ein Würfelwurf."

Solche gigantischen Eruptionen haben in der fernen Vergangenheit einen abrupten Klimawandel und den Zusammenbruch von Zivilisationen verursacht. Dr. Lara Mani

Und damit besteht eine reale Gefahr für unsere Zivilisation. Blickt man in die Geschichte, haben Ausbrüche von Super-Vulkanen unter anderem zu abrupten Klima-Veränderungen geführt, infolge derer zahllose Menschen gestorben sind. Mani vergleicht das Risiko eines riesigen Ausbruchs mit dem, dass ein Kilometer breiter Asteroid auf die Erde stürzt. Solche Ereignisse hätten ähnliche klimatische Folgen. Was aber zu wenig Menschen wüssten: Die Wahrscheinlichkeit für eine Vulkankatastrophe ist hundertmal höher als die Wahrscheinlichkeit für eine Asteroiden- oder Kometenkollision.

Die beliebte Urlaubs-Inselgruppe Santorin mit der typischen Caldera ist bei einem Ausbruch der Stufe 7 um 1.600 v. Chr. entstanden. Bildrechte: imago/JOKER

Und trotzdem, erklärt die Forscherin, würden jedes Jahr hunderte Millionen Dollar in Asteroidenbedrohungen gepumpt. "Aber es gibt einen ernsthaften Mangel an globaler Finanzierung und Koordination für die Vorbereitung auf Vulkane." Das müsse sich dringend ändern, denn das Risiko, das die Super-Vulkane für unsere Gesellschaften darstellen, werde weltweit völlig unterschätzt.

Tonga-Ausbruch sollte Warnung sein

Welche Kraft solche Super-Vulkane haben, davon konnte sich die Welt Anfang dieses Jahres ein Bild machen, als vor Tonga ein riesiger Unterwasservulkan ausgebrochen war und eine Druckwelle um die ganze Welt gesendet hatte. Es war der größte Ausbruch, der jemals aufgezeichnet wurde. Anschließend sagten Experten, dass die Auswirkungen "apokalyptisch" gewesen wären, hätte sich die Eruption des Vulkans an Land ereignet. Und das, obwohl er auf dem Vulkanexplosivitätsindex gerade einmal die Stufe fünf erreicht hat. Die Explosion hatte die Sprengkraft von etwa zehn Megatonnen TNT, was mehr als das 500-Fache der Atombombe ist, die auf Hiroshima geworfen wurde, und die Wolke hatte einen Durchmesser von 500 Kilometern. Kaum auszudenken also, wie groß die Explosion eines Super-Vulkans der Stufe sieben wäre.

Der Tonga-Ausbruch war das vulkanische Äquivalent eines Asteroiden, der die Erde knapp verfehlt, und muss als Weckruf behandelt werden.

Die Forschenden argumentieren in ihrem Artikel, wenn der Ausbruch des Hunga Tonga länger gedauert hätte, wären globale Schockwellen verheerend gewesen wären. Die Folgen wären umso dramatischer gewesen, wenn so ein Vulkan in einem Gebiet voller kritischer Infrastruktur – wie etwa dem Mittelmeer – aufgetreten wäre.

Tambora-Ausbruch 1815 erreichte Stufe 7

Wie häufig es zu großen Eruptionen kommt, lässt sich durch die Analyse von Spuren von Schwefelspitzen in alten Eisproben nachweisen, zitieren die CSER-Fachleute aktuelle Forschungsergebnisse. Demnach ereigne sich eine Eruption, die zehn- bis hundertmal größer ist als die Tonga-Explosion, alle 625 Jahre. Das sei doppelt so häufig wie lange angenommen.

Satellitenaufnahme der Rauchwolke des Hunga Tonga - eine Explosion der Stufe 5. Bildrechte: dpa

Der letzte Vulkan-Ausbruch der Stufe sieben fand 1815 in Indonesien statt, erklärt Co-Autor und Vulkanforscher Mike Cassidy. Durch den Ausbruch des Tambora seien geschätzte 100.000 Menschen vor Ort gestorben. "Die globalen Temperaturen sanken im Durchschnitt um ein Grad, was zu Massenernteausfällen führte", erläutert Cassidy. Und das wiederum sorgte für gewalttätige Aufstände und Epidemien in dem Jahr. Es werde auch das "Jahr ohne Sommer" genannt, weil die Asche den Himmel verdunkelte und kaum mehr Sonnenlicht den Boden erreichte. Und das war im Jahr 1815. Seitdem hat die Welt sich verändert: "Wir leben jetzt in einer Welt mit einer achtmal so großen Bevölkerung und einem über Vierzigfachen Handelsvolumen", sagt Cassidy.

Unsere komplexen globalen Netzwerke könnten uns noch anfälliger für die Folgen einer großen Eruption machen. Dr. Mike Cassidy