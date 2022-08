Der eigentliche Verschluss, der das heiße, geschmolzene Gestein in der Tiefe hält, befindet sich weit im Boden: Britische Wissenschaftler beschreiben im renommierten Fachblatt "Nature" in einer neuen Studie ein Modell, wie sich bei sogenannten Supereruptionen zunächst über Millionen von Jahren Magma ansammelt, die dann einen Verschluss aus sogenannten Plutonen aufbricht. Plutone sind Gesteinsformationen aus erstarrter Magma, die sich früher gebildet haben. Werden diese Plutone aufgebrochen, kann die Magma in die Magmakammern strömen und dann innerhalb weniger Jahrzehnte zum Ausbruch führen.