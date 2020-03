Wie fühlen wir Wärme und Kälte? Bisher ging die Neurowissenschaft davon aus, dass spezielle Signalwege oder "Labeled Lines" nur Wärme- oder nur Kältereize von der Haut zum Gehirn weiterleiten. Allerdings gab es dafür keinen Nachweis. Grund genug für die Forscher am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC), genauer hinzuschauen. Denn "das Temperaturempfinden gibt uns immer noch Rätsel auf", so Dr. James Poulet, Leiter der Forschungsgruppe Neuronale Schaltkreise und Verhalten am MDC in einer Mitteilung des Instituts. "Insbesondere im Gegensatz zum Seh-, Tast- und Hörsinn ist diese Wahrnehmung noch sehr unerforscht."

Dieses Infrarot (Wärme) zeigt das warme Futter für Mäuse. Bildrechte: MDR/ MDC Berlin (Max-Delbrück-Centrum)