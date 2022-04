Seit mehr als zehn Jahren untersuchen Dr. Marek Miara und seine Kolleginnen und Kollegen am Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg, wie sich Wärmepumpen in der Praxis in Altbauten verhalten – von saniert bis komplett unsaniert. "Wir haben geschaut, wie effizient die Anlagen laufen", erklärt Miara im Gespräch mit MDR WISSEN. "Noch wichtiger war dabei aber, von Anlagen zu lernen, die besonders gut und schlecht abschneiden." Das Ergebnis: Wärmepumpen können prinzipiell auch in Bestandsgebäuden gut funktionieren – egal, wie gut der Sanierungsgrad und die Heizungsart ist. Konkret lagen die am ISE bis 2020 untersuchten Wärmepumpen bei den CO2-Emissionen um 27 bis 61 Prozent unter den Zahlen von Erdgas-Brennwertheizungen. Durch den weiteren Ausbau von Photovoltaik und Windkraft dürfte dieser Wert in Zukunft weiter sinken.