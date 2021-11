Whale Watching Benzin-Motorboote stören Wale beim Ruhen und Stillen

Kurzflossen-Grindwale sind faszinierende Tiere: Sie stammen aus der Familie der Delfine , haben einen rundlichen Schädel, eine dunkelgraue bis schwarze Färbung und werden bis zu fünf Meter lang. Einen bedeutenden Bestand dieser Tiere gibt es in den Gewässern vor der Südküste Teneriffas. Und die Grindwale leben dort gar nicht so weit entfernt von der Küste. Ideale Bedingungen also für Touristenboote, sich auf einer Walbeobachtungstour auf die Suche nach ihnen zu machen.

Das Forschungsteam um Biologin Patricia Arranz von der Universität in La Laguna hat das Verhalten der Kurzflossen-Grindelwale vor der Küste Teneriffas mit Drohnen beobachtet, um herauszufinden, wie die Tiere auf den Motorenlärm reagieren. Dabei haben sie sich auf Paare von Müttern und Kälbern konzentriert: 13 Paare haben sie ohne ein Schiff in der Nähe beobachtet und 23 während welche in der Nähe waren – sowohl lautere Whale Watching-Boote mit Benzinmotor und welche mit leiserem Elektromotor. All diese Schiffe haben die Regeln für die Walbeobachtung vor Teneriffa eingehalten, so das Forschungsteam.