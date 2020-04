Wenn ein Baum deutlich weniger Grün in seiner Krone trägt als üblich, sprechen die Experten von Kronenverlichtung. Rund 36 Prozent der Bäume zeigten eine deutliche Kronenverlichtung, heißt es in dem Bericht. Zugleich hätten nur noch 28 Prozent gesunde Kronen ohne Grünverluste gehabt, so wenige wie nie zuvor. Insgesamt 180.000 Hektar Wald starben ab.