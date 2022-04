Ein internationales Forscherteam hat nun nachgewiesen, dass dieses Muster überall auf der Welt gilt, egal, auf welchem Kontinent, in welcher Klimazone oder in welcher Höhe über dem Meer die Bäume stehen. In die umfassende Studie flossen Fälle von Baum- oder Waldsterben aus fast fünf Jahrzehnten ein, allerdings nur solche die gut dokumentiert waren. Die Daten stammen aus 675 Orten auf der ganzen Welt mit insgesamt 1.303 erfassten Parzellen. Das Forscherteam hat das "International Tree Mortality Network" gegründet und bietet dort alle Daten offen an.