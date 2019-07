Ein weiterer Vorteil: Natürliche Wälder können sich besser gegen Brände schützen. Das liegt unter anderem an Laubbäumen, die mehr Wasser speichern. Ibisch und Goldammer plädieren daher dafür, dass sich Wälder selbst heilen dürfen. Greift man zu sehr ein, vergrößert man den Schaden. Das hat Pierre Ibisch in Brandenburg beobachtet. In Treuenbrietzen wurden alle verbrannten Reste rausgeräumt: "Da wird natürlich so ein Wald noch schwerer geschädigt – auch wenn dann zusätzlich noch schwere Maschinen auf dem Boden fahren. Nachher wird gepflügt und so weiter. Da wird so ein Ökosystem um Jahrtausende zurückgesetzt."

