Waldbrand Forscher helfen bei Glutherd-Suche

Einziger Wermutstropfen: Bei beiden Einsätzen dauerte es lang, bis die Karten vorlagen, vier bis fünf Stunden. Das lag auch daran, weil Pless nach seinen Flügen noch nach Berlin fahren musste, um die Daten auszuwerten: "Also in dem Falle war die Zeit ausreichend, aber für generelle Einsätze müsste man darüber nachdenken, wirklich ein System zu installieren, was eine Echtzeitübertragung ermöglicht, dann hätte man wirklich in Minuten bis Sekunden später schon eine Information am Boden." Die Technik dafür ist da, die Umsetzung gar nicht so kompliziert, sagt Pless. Auch der Bedarf wird wohl nicht abreißen: Die Waldbrandgefahr ist weiterhin hoch. In Lieberose brennt die Heide schon wieder.