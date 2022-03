In diesem Fall sollen die Wärmespeicher jedoch in Form großer Platten in Wände von Gebäuden integriert werden, die so während der Sonnenstunden am Tag Wärme aufnehmen und später bei niedrigeren Temperaturen wieder abgeben können. Laut den Forschenden speichert das neuartige Material bei einer Aufheizung von zehn Grad Celsius des Materials bis zu 24 Mal mehr Wärme als herkömmlicher Beton oder Gips.



Das Besondere dabei: Für die Herstellung kommen vor allem umweltverträgliche Stoffe wie ungefährliche Fettsäuren zum Einsatz, die sonst für Seifen und Cremes genutzt werden. Die verwendeten Zusätze, die dem Material seine Festigkeit und erhöhte Wärmeleitfähigkeit verleihen, können aus Reishülsen gewonnen werden. Außerdem kann das Material auch nicht wie bei Handwärmekissen austreten, sondern ist in einem Gerüst aus festem Silikat eingeschlossen. Noch findet die Produktion der neuartigen Wärmespeicher nur im Labor statt – könnte aber laut den Experten künftig auch im industriellen Maßstab funktionieren.