Im Zuge einer radiologischen Untersuchung mit Röntgenstrahlung und Computer-Tomografie entdeckten die Forschenden nun Veränderungen des Schädels im Gesichtsbereich, die darauf hinweisen, dass die Mumie höchstwahrscheinlich ein Nasopharynxkarzinom – also Krebs im Nasen-Rachen-Bereich – hatte. Diese Krebsart macht sich oft erst in einem späten Stadium bemerkbar: Betroffene spüren dann häufig eine Behinderung in der Nasenatmung und haben ungewöhnlichen Nasenausfluss oder Nasenbluten.

Der Fund ist insofern spannend, weil er erneut beweist, dass Krebs entgegen verbreiteter Annahmen keine Krankheit der Moderne ist. Der älteste bekannte Krebsfall wurde an einem Menschen festgestellt, der vor 1,7 Millionen Jahren in Afrika lebte. Die Art, wie wir mittlerweile leben, könnte aber die Frequenz von Krebserkrankungen durchaus erhöht haben – dank Alkohol, Zigaretten, Übergewicht oder viraler Infektionen wie dem HPV-Virus. Die Forschenden erhoffen sich nun, durch eine Zellanalyse der Krebszellen an der Mumie mehr darüber hinauszufinden, wie sich Krebs in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat.