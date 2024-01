Sei es die Türklinke aus Metall, Autotüren oder der Handschlag mit einem Kollegen: Aktuell steigt in diesen Situationen die Gefahr für einen Mini-Stromschlag. Meistens ist die Berührung mit einem kurzen Schmerz verbunden, hin und wieder kann man dabei sogar einen kleinen Funken sehen. Kurzzeitig werden Spannungen von bis zu 35.000 Volt erreicht. Dass das Phänomen aktuell häufig auftritt, liegt hauptsächlich an den niedrigen Temperaturen.

Gerade trockene Luft ist in Kombination mit Kälte ein schlechter elektrischer Leiter, was dazu führt, dass sich der menschliche Körper "auflädt". Beispielsweise beim Laufen: Durch das Auftreten auf dem Boden entsteht Spannung, in der Physik nennt man das Potenzialdifferenz. Normalerweise würde sich diese kontinuierlich abbauen, aber wenn die Luft besonders trocken und kalt ist, kann kein Austausch mit der Umgebung stattfinden und die Ladung geht auf unseren Körper über. Fassen wir dann an eine Türklinke, entlädt sich die Spannung.