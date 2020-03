Wie das Top-Quark genau nachgewiesen wurde Top-Quarks kommen in der Natur nicht vor - "Natur" im Sinne der sichtbaren Materie. Sie werden durch hochenergetische Teilchenkollisionen erzeugt. Und das gelang erstmals am 3. März 1995 am Tevatron – einem Teilchenbeschleuniger am Forschungszentrum Fermilab in den USA.



Die Masse des Top-Quarks ist übrigens sehr groß und seine Lebensdauer extrem kurz. Damit nimmt es eine Sonderstellung unter den Elementarteilchen ein.