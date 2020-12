Die "emotionale Mitte" finden

Dass das Singen den menschlichen Hormonhaushalt positiv beeinflusst, kann der Musikwissenschaftler Prof. Dr. Gunter Kreutz von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bestätigen: "Es hat sich in der Tat in den letzten Jahren gezeigt, dass das Singen mit der Ausschüttung von Hormonen und Neurotransmittern verbunden ist, die das Belohnungssystem aktivieren und die subjektive Stimmung dadurch deutlich steigern." Selbst bei Menschen, die sich nicht so gut fühlten oder unter depressiven Verstimmungen litten, funktioniere das. Zwar sei Singen "kein Heilmittel", aber doch eine wirksame Strategie, um Gefühle zu regulieren und die eigene "emotionale Mitte" zu finden.

Singen steigert das Wohlbefinden

Gemeinsames Singen wirkt stresslinderd. Bildrechte: imago images / Objektif Das belegen auch verschiedene Forschungsarbeiten: So konnte etwa bei einer von Kreutz 2013 in Köln geleiteten Studie nachgewiesen werden, wie Menschen, die sich selbst als unglücklich bezeichneten, nach drei Monaten wöchentlicher Chorproben zu glücklichen Sängern wurden. Gemessen wurde das anhand deutlich gestiegener Oxytozin-Werte in ihren Speichelproben. Oxytozin ist ein Hormon, das stresslindernd wirkt und das Wohlbefinden steigert. Und auch in Fragebögen bestätigten die Probanden ihr Glücklichsein nach dem Singen.

Stärkung des Immunsystems