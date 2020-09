Schwere Entzündungen konnten die Forscher bei den Mäusen nicht nur in den großen Blutgefäßen, sondern auch in der Aorta, der Hauptarterie des Herzens feststellen. Und während sich ein gesundes Blutgefäß um 90-100 Prozent erweitert, um den Blutfluss passieren zu lassen, reagierten die mit Grippe infizierten Blutgefäße stark eingeschränkt. Sie dehnten sich nur 20-30 Prozent aus.

Die Studie entstand über einen Zeitraum von zehn Jahren in einer Zusammenarbeit von Forschern der School of Health and Biomedical Sciences an der RMIT Universitiy und Wissenschaftlern aus Irland.