Forschende in den USA haben den Prozess, durch den Haare ergrauen, in einem Experiment mit Mäusen genau rekonstruiert. Dabei zeigte sich, dass das Problem etwas anders ist, als bisher vermutet wurde. Nun hoffen die Wissenschaftler, dass die Ergebnisse auf Menschen übertragbar sind und dass sich der Prozess des Ergrauens mindestens stoppen, wenn nicht sogar zurückdrehen lässt.

Stammzellen waren auch bei ergrautem Haar nachweisbar

Melanozyten sitzen in den Haarwurzeln, den sogenannten Follikeln. Wenn das Haar wächst, wandern die Stammzellen von der einen Seite der kleinen Blase auf die andere. Dabei kommen sie in Berührung mit Signalproteinen, die die Farbzellen aktivieren, so dass sie die gefragten Pigmente produzieren. Nach der bisherigen Theorie sollten in den Wurzeln von grauem Haar eigentlich keine Melanozyten mehr nachweisbar sein. Ito und Sun aber fanden diese Zellen, die aber offenbar ihre Funktion nicht mehr erfüllten.

Haarfollikel werden unflexibel und halten Melanozyten fest

In einem aufwendigen Verfahren machten sie die Stammzellen bei Mäusen sichtbar und verfolgten ihre Entwicklung in den Versuchstieren über zwei Jahre lang. Dabei zeigte sich, dass die Zellen in den Wurzeln des Fells der Mäuse immer hin und herwanderten, wenn sie gebraucht wurden. Hatten sie genug Pigmente produziert, wurden die Zellen wieder deaktiviert und gingen am Rand der Follikel in den Ruhezustand.

Mechanismus muss jetzt bei Menschen untersucht werden