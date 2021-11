Das Immunsystem und sein Gedächtnis Warum Impfungen unterschiedlich lange wirken

Um zu verstehen, was da läuft, kann man sich unser Immunsystem als eine Art Streifendienst durch unseren Körper vorstellen. Milliarden Polizisten patrouillieren durch unsere Adern und scannen alles, was ihnen über den Weg läuft. Die entscheidende Frage ist dabei immer: Gehörst du zu mir oder bist du ein Fremder? Impfungen sind dabei so etwas wie die Polizeischule, wie eine Weiterbildungsveranstaltung, sagt Immunologe Prof. Fred Zepp, Mitglied der Ständigen Impfkommission: "Wir zeigen dem Immunsystem, wogegen es reagieren soll. Aus diesem Grund nehmen wir für eine Impfung Bestandteile eines Krankheitserregers. Zum Beispiel jetzt in der Coronavirus-Pandemie nehmen wir diesen kleinen Pickel, der auf der Außenhülle ist, das sogenannte Spike-Protein."

Das heißt, zufällige Mutationen verändern ihr Aussehen, ihre Proteine, so dass die Erkenntnisse aus der Weiterbildung unserer Immunpolizisten für die Tonne sind. Der Steckbrief, den sie mitbekommen haben, stimmt dann nicht mehr. Ein Grund, dass wir beispielsweise gegen Grippe jedes Jahr impfen müssen, ist also, dass sich der Erreger unglaublich schnell verändert, sagt Prof. Thomas Boehm vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg: "Wenn das Virus sich schnell verändern kann, dann kann das immunologische Gedächtnis die Zweitinfektion mit einem veränderten Virus nicht so gut bekämpfen. Das ist relativ trivial." Beim Grippevirus gehen diese Veränderungen so schnell, dass sich die Erreger am Ende einer Krankheitswelle im März von denen vom Beginn im Oktober schon deutlich unterscheiden. Ganz zu schweigen von der nächsten Saison. Da nütze der "Polizei" der Steckbrief vom letzten Jahr gar nichts mehr. Vielleicht noch ein bisschen, weil die Streife schon eine gewisse Routine im Umgang mit ihren Pappenheimern bekommen hat.